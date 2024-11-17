G20 liderleri Rio’da: Küresel sorunlara ortak çözüm aranacak Gazze ve küresel krizler masada

Dünyanın en büyük ekonomileri ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, bu yıl Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek. Zirvede, küresel ekonominin pandemi sonrası toparlanma süreci, enerji güvenliği ve insani krizlere yönelik çözüm önerileri ele alınacak. Özellikle Gazze'de yaşanan insani drama ilişkin mesajlar verilmesi zirvenin dikkat çeken başlıklarından biri olacak.

KÜRESEL EKONOMİDE İSTİKRAR ARAYIŞI

Küresel ekonomik istikrar, zirvenin temel gündem temel gündem maddesi olarak dikkat çekiyor. Dünyayı kasıp kavuran pandemi sonrası toparlanma sürecinde, gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı zorluklar ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, G20 ülkeleri arasında ortak stratejilerin belirlenmesini gerektiriyor. Enerji güvenliği, artan maliyetler ve enerji tedarikindeki sorunlar nedeniyle zirvenin bir diğer kritik başlığı. Özellikle sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş, bu alandaki uluslararası iş birliğinin artırılması adına zirvede ele alınacak.

GAZZE İÇİN ULUSLARARASI MESAJ

Gazze'de devam eden insani dram, küresel liderlerin tartışma konuları arasında. Bölgede yaşanan savaşın ekonomik ve insani boyutları, zirvede gündeme taşınacak. Uluslararası dayanışmanın artırılması ve bölgedeki insani yardım çabalarının güçlendirilmesi için önemli kararlar alınması bekleniyor. Türkiye, zirvede küresel ekonomi, enerji güvenliği ve insani krizler konularında aktif bir rol oynamayı hedefliyor. Özellikle Gazze'deki insani durumla ilgili Türkiye'nin uluslararası toplumdan daha fazla destek talep edeceği ve çözüm önerileri sunacağı belirtiliyor.

G20 NEDİR?

G20, küresel ekonominin en güçlü aktörlerini bir araya getiren ve dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil eden bir platform. Aynı zamanda dünya ticaretinin yüzde 75'ini kapsayan bu ülkeler, dünya nüfusunun üçte ikisini barındırıyor. G20, Avrupa Birliği'nin yanı sıra 19 ülkeden oluşuyor. Bu ülkeler arasında Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD bulunuyor.