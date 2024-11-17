Gülderen’deki afetzedelerin yüzü gülüyor

Deprem bölgesinde gece-gündüz mesaiye devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir mahalleyi daha vatandaşlara kazandırdı. 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Hatay'ın Gülderen Mahallesi'nde 2 bin 681 konutun yapımı tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimizin gönlünden kopan 'Allah razı olsun' duasını duyuyoruz ya, işte bu her şeye bedel" dedi. Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da da yoğun mesai sürüyor.Kentte bugüne kadar 26 binden fazla bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Yıl sonuna kadar ise bu sayının 44 bini aşması bekleniyor. 2025 yılı sonunda ise Hatay'da yaklaşık 158 bin konut ve işyeri depremzedelere teslim edilmiş olacak. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi'nde ise adeta yeni bir kent kuruldu. Mahalle genelinde toplam 2 bin 681 konutun yapımı tamamlandı. Mahalledeki yeni konutuna kavuşan depremzede Hatice Ateş, "Çok şükür yerleştik. Evim çok güzel. Çevre çok güzel oldu, her taraf ışıl ışıl" ifadelerini kullandı. Yalçın Konak ise "İşçilik çok güzel. Evlerimizde huzurlu ve güvenli şekilde, umut dolu günler bizi bekliyor" dedi.