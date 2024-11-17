Herzog’a Türkiye’den hava sahası vetosu: Ankara COP 29 için hava sahası kullanımına izin vermedi

Filistin'de insanlık suçuna imza atan İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog, 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen COP 29'a katılmak üzere Türkiye üzerinden uçarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitmek istedi.
Ankara, hava sahasının kullanılmasına izin vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29'daki hitabında "Mevcut hükumet çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor. İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yeraltı sularına sızan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.