Haberler Gündem Haberleri Herzog’a Türkiye’den hava sahası vetosu: Ankara COP 29 için hava sahası kullanımına izin vermedi
Giriş Tarihi: 17.11.2024 18:52 Son Güncelleme: 17.11.2024 19:03

Herzog’a Türkiye’den hava sahası vetosu: Ankara COP 29 için hava sahası kullanımına izin vermedi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) COP29 İklim Konferansı'na katılımını iptal etti. İsrail, ziyaretin ‘güvenlik gerekçeleri’ nedeniyle iptal ettiğini duyururken, asıl sebebin Türkiye’nin hava sahasında üst uçuş talebine onay vermemesi olduğu ortaya çıktı.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Herzog’a Türkiye’den hava sahası vetosu: Ankara COP 29 için hava sahası kullanımına izin vermedi

Filistin'de insanlık suçuna imza atan İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog, 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen COP 29'a katılmak üzere Türkiye üzerinden uçarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitmek istedi.

Ankara, hava sahasının kullanılmasına izin vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29'daki hitabında "Mevcut hükumet çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor. İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yeraltı sularına sızan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, COP29 ile ilgili olarak on binlerce katılımcı ve yüzlerce dünya liderinin ülkeye gelmesi bağlamında ciddi güvenlik önlemleri alıyor. Buna karşın İsrail makamları katılmama nedenlerinin güvenlik gerekçesiyle olduğunu iddia etti.

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Herzog’a Türkiye’den hava sahası vetosu: Ankara COP 29 için hava sahası kullanımına izin vermedi
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