Kayyum Can Aksoy israfa ‘dur’ dedi

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Özer döneminde yapılan usulsüz işlemleri mercek altına almaya devam ediyor.Aksoy, Özer'in kayınbiraderi Metin Günsan'ın yakın çevresine iş imkanı sağladığı belediye iştiraki olan Esenyurt Belediyesi Personel Anonim Şirketi'nin (ESPAŞ) denetlenmesi talimatını verdi.ESPAŞ'ın SGK ve vergi ödemeleri dahil 1.2 milyar TL borcu olduğu tespit edildi. ESPAŞ'ın giderlerini kısmak için tasarrufa giden Aksoy, şirket bünyesinde Ahmet Özer'in yakınlarına tahsis ettiği 10 adet aracı kiralama şirketine iade etti.Aksoy, daha önce de kağıt üzerinde ESPAŞ bünyesinde çalışıyor gösterilen ve FETÖ'den ihraç edilen 6 subay ve astsubayın maaş aldığını belirleyerek işlerine son vermiş, bu kişiler hakkında da inceleme başlatmıştı.ESPAŞ'ta çalışanların kıdem tazminatlarının ödenmediğini tespit eden Aksoy'un talimatıyla göreve gelen yeni yönetim, işçilerin üç aydır ödemeleri durdurulan kıdem tazminatı ödemelerini yeniden başlattı. Ayrıca işçilerin emeklilik kıdem tazminatları da hesaplarına yatırılmaya başlandı.