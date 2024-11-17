Para bitti tarlaları satıyorlar

İZMİR'DE CHP'li Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, mülkiyeti belediyeye ait 4 tarlayı satışa çıkardı. Satış ihalesi 26 Kasım'da gerçekleştirilecek. İzmir'de CHP'li ilçe belediyeleri saplandıkları borç batağından çıkmak için masrafları kısmak, tasarruf etmek yerine gözünü belediyeye ait taşınmazlara dikti. Güzelbahçe, Çeşme, Seferihisar, Bornova, Dikili, Karaburun ve Çiğli'den sonra şimdi de satış kervanına Bayındır Belediyesi de eklendi. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu mülkiyeti belediyeye ait 4 tarlayı satışa çıkardı.Satış ihalesi 26 Kasım'da gerçekleştirilecek. İhale ilanına göre ilçenin Arıkbaşı, Ergenli, Kızılcaova ve Yakacık mahallelerinde de yer alan 4 parsel satışa çıkarıldı. Tapuda armutlu tarla, tarla ve zeytin ağaçlı bağ olarak kayıtlı taşınmazların satışından en az 63 milyon 81 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor.