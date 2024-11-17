Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 17.11.2024 12:58 Son Güncelleme: 17.11.2024 12:59

Son dakika: MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika: MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

DHA
Son dakika: MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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Son dakika: MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi!
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