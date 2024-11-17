Tuncay Özkan’ın şoförü Beykoz’a müdür oldu

Beykoz'u Beykozlu yönetecek diyen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Sosyal Yardım İşleri Müdürü'nü İzmir'den seçti. Köseler, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın bir dönem şoförü olduğu iddia edilen Orkun Kalonya'yı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne getirdi. Kılıçdaroğlu döneminde Özkan'ın şoförü olduğu iddia edilen Orkun Kalonya, bir yıl içinde önce Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü, kısa süre sonra ise Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atandı. O dönem, Çeşme'ye başkan yardımcısı olan Orkun Kalonya'ya CHP tabanından tepki yağmıştı. İzmirli Orkun Kalonya şimdi de Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü oldu.