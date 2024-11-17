Haberler Gündem Haberleri Tuncay Özkan’ın şoförü Beykoz’a müdür oldu
Giriş Tarihi: 17.11.2024

Tuncay Özkan’ın şoförü Beykoz’a müdür oldu

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Tuncay Özkan’ın şoförü Beykoz’a müdür oldu
Beykoz'u Beykozlu yönetecek diyen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Sosyal Yardım İşleri Müdürü'nü İzmir'den seçti. Köseler, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın bir dönem şoförü olduğu iddia edilen Orkun Kalonya'yı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne getirdi. Kılıçdaroğlu döneminde Özkan'ın şoförü olduğu iddia edilen Orkun Kalonya, bir yıl içinde önce Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü, kısa süre sonra ise Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atandı. O dönem, Çeşme'ye başkan yardımcısı olan Orkun Kalonya'ya CHP tabanından tepki yağmıştı. İzmirli Orkun Kalonya şimdi de Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tuncay Özkan’ın şoförü Beykoz’a müdür oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA