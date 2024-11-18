2 taşınmaz vitrinde... Narlıdere’den 18 milyonluk satış!

İzmir'de yeni yıla sayılı gün kala CHP'li ilçe belediyeler satış furyasına tam gaz devam ediyor. Çalışanların maaşlarını dahi zamanında ödeyemeyen belediyeler içine düştükleri borç batağından kurtulmak için çareyi ellerindeki mülkleri satmakta buldu.

2 DAİRE SATIŞA ÇIKARILDI

Geçtiğimiz hafta satış kararı alan CHP'li Bayındır Belediyesinden sonra şimdi de Narlıdere Belediyesinden satış haberi geldi. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 2. İnönü mahallesindeki iki daire satışa çıkarıldı.

İHALE 28 KASIM'DA

Resmi gazetede yayımlanan ilana göre satış ihalesi 28 Kasım 24 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Muhammen bedeller dikkate alındığında satışların gerçekleşmesi durumunda belediyenin kasasına 18 milyon 350 bin TL kaynak aktarılacak.