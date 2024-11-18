Haberler Gündem Haberleri 2 taşınmaz vitrinde... Narlıdere'den 18 milyonluk satış!
Giriş Tarihi: 18.11.2024 11:08

2 taşınmaz vitrinde... Narlıdere'den 18 milyonluk satış!

Yeni yıla sayılı gün kala İzmir’de CHP’li ilçe belediyeleri adeta birbirleri ile satış yarışına girdi. Ellerindeki gayrimenkulleri haraç mezat satan belediyeler arasına CHP’li Narlıdere Belediyesi de girdi. Narlıdere Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 2. İnönü mahallesindeki iki daireyi satışa çıkardı. Resmi gazetede yayımlanan ihale ilanına göre satış 28 Kasım’da gerçekleşecek. Geçtiğimiz hafta da CHP’li Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu belediye mallarını satışa çıkarmıştı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
2 taşınmaz vitrinde... Narlıdere’den 18 milyonluk satış!

İzmir'de yeni yıla sayılı gün kala CHP'li ilçe belediyeler satış furyasına tam gaz devam ediyor. Çalışanların maaşlarını dahi zamanında ödeyemeyen belediyeler içine düştükleri borç batağından kurtulmak için çareyi ellerindeki mülkleri satmakta buldu.

2 DAİRE SATIŞA ÇIKARILDI

Geçtiğimiz hafta satış kararı alan CHP'li Bayındır Belediyesinden sonra şimdi de Narlıdere Belediyesinden satış haberi geldi. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 2. İnönü mahallesindeki iki daire satışa çıkarıldı.

İHALE 28 KASIM'DA

Resmi gazetede yayımlanan ilana göre satış ihalesi 28 Kasım 24 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Muhammen bedeller dikkate alındığında satışların gerçekleşmesi durumunda belediyenin kasasına 18 milyon 350 bin TL kaynak aktarılacak.

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2 taşınmaz vitrinde... Narlıdere'den 18 milyonluk satış!
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