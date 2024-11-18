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Giriş Tarihi: 18.11.2024 23:12 Son Güncelleme: 18.11.2024 23:18

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hindistan Başbakanı Modi ile sohbet etti

AA
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'nın ardından G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Başkan Erdoğan, aile fotoğrafı çekilirken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yan yana durdu.

Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile sohbet etti.

Fotoğraf çekimi esnasında liderler, birbirlerinin elini tuttu ve alkış tuttu.

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Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
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