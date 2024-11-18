Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’ne katılıyor: Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva karşıladı

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere alana eşi Emine Erdoğan'la gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan, G20 Zirve'sinde resmi törenle karşılandı | Video

Dün Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan, bugün G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede yılın değerlendirmesi yapılacak ve küresel ekonomide atılacak adımlar ele alınacak. Erdoğan, zirve kapsamında, 'Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Tanıtım Toplantısı'na, 'Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele' ile 'Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu' oturumlarına ve 'MIKTA Liderler Buluşması'na katılacak.