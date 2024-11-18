Başkan Erdoğan’dan dünyaya Gazze çağrısı: Kalıcı ateşkes sağlanmalı

"GAZZE'DE KITLIK RİSKİ 'FELAKET' DÜZEYİNE ULAŞTI"

"Komşusu açken tok yatmamayı" kendisine şiar edinen milletin, 2015'ten bu yana milli gelirinin yaklaşık yüzde 1'ini insani yardımlara ayırarak "dünyanın en hamiyetperver ülkeleri" arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, Brezilya Dönem Başkanlığı'nın "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak" kurma seferberliğini, sadece stratejik bir girişim değil, ahlaki bir sorumluluk olarak da gördüklerini dile getirdi.

Erdoğan, bugün bir yandan bu küresel ittifakı kurarken, diğer yandan da Gazze başta olmak üzere Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki çatışmalarda hayatları altüst olan sivillerin kaderleriyle baş başa bırakılmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: