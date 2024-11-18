Buca’da biriken çöplere tepki

CHP'li Buca Belediyesi'nde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler 12 Kasım'da grev başlatmıştı. Grevin ikinci gününde sendika temsilcileri, Buca Belediyesi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yetkilileriyle anlaşma sağlanmış Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalanarak greve son verildiği açıklanmıştı. Grevin sona ermesinin ardından çöp toplama aralığının uzaması nedeniyle Seyhan Mahallesi'nde çöp kutuları doldu, çöp yığınları oluşmaya başladı. Çöplerini atmaya gelen vatandaşlar oluşan çöp yığını nedeniyle atık poşetlerini yerlere bıraktı.Duruma tepki gösteren mahalleli Hasan Karatabak, Mahallenin giderek kötü bir hal aldığını savundu. Karatabak, "Eskiden İzmir halkı buralara piknik yapmaya gelirdi. Pikniği bırak artık buradan kaçacak hale geldik. Kepçe 3-5 günde bir gelip çöpleri alıp gidiyor. Almazsa işte çöp atacak yer bile kalmadı artık. Parkın dibi burası. Hastalığı var kokusu var" diye konuştu. Yetkililerden çöp sorununun çözüme kavuşturulmasını isteyen Karatabak, "Yetkililer ne yaparsa yapsın bu kamu hizmetidir. Kamu hizmeti beklemez. Belediyenin grevde olup olmaması benim sorunum değil. İşçisiyle problemini çözecek benim çöpümü buradan alacak. Çünkü ben bunun için belediyeye vergi ödüyorum" dedi. Mahallede esnaflık yapan Bülent Karahaner de çöp ve kötü koku nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Karahaner, "Ne gelen var ne giden. Yazın sineği bitmiyor. Kışın pisliği bitmiyor. Dükkanın önünü süpürmekten bıktık" dedi.