Erdoğan: Çocuklar cebren alınmalıydı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu(MYK) toplantısında Türkiye'yi yasa boğan, İzmir'de yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeşin hayatını kaybetmesi olayı da toplantıda ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Ev desen ev değil, baraka desen baraka değil, bakanlığın çocukları alması lazımdı" dediği öğrenildi. MYK üyelerinin de çocuğun üstün yararı kanun maddesi gereği çocukların alınması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.İzmir'in Selçuk ilçesinde 11 Kasım'da anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitlediği yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti. Acı olayın ardından ihmal olup olmadığı tartışıldı. Elim olayda ihmal var mı yok mu, gereken yapıldı mı yapılmadı mı, sistem nerede tıkandı sorulanın yanıtlanması için Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı soruşturma başlattı. AK Parti MYK'da da konu gündeme geldi. Sorumlular hakkında soruşturma açılması gerektiği bildirildi. Bakanlığın denetim sisteminin olmadığı eleştirilerinin yersiz olduğu, mekanizmanın işletilmesinde sorun olduğu ifade edildi. Sistem ve kanun gereği çocukların devlet korumasına alınması gerektiği vurgulandı. Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahibi hanelerle birebir ilgilendiğini sosyal yardım mekanizmasının olduğunun fakat mekanizmanın işleyişinin sorgulanması gerektiği vurgulandı. Konuyla ilgili bir MYK üyesinin, "18 kez o eve girmiş ama çocukları almamış çalışanlar üzerinde soruşturma yapılmalı. Sistem o masum çocukları o evden devletin korunmasına almalıydı. Kanuni olarak çocuğun üstün yararı ilkesi var o çocuklar o evden alınmalıydı. Almayan akılı sorgulamak lazım" ifadelerini kullandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş anne Melisa Akcan'a taziye ziyaretinde bulundu. Acılı anne, "Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Anneme bile emanet etek istemezdim" dedi. Bakan Göktaş da anne olarak acısnı paylaştığını ve yanlarında olduğunu söyledi. Öte yandan Bakanlığın konuyu detaylı olarak araştırılması için özel bir ekip görevlendirerek inceleme başlattığı belirtildi.