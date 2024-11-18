Hakim’i terör hesaplarından hedef gösterdiler: DHKP-C ve FETÖ birlik olup yargıyı hedef aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında DHKP-C ve FETÖ'nün sosyal medya hesapları soruşturma kapsamında tutuklama yapan hakimi hedef haline getirdi. Son olarak 7 DHKP-C'li teröristin tutuklanmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonu yapan firariler Hakim Ekrem Hilmi Tarçın'ı tehdit içerikli sözlerle hedef haline getirdi.

FETÖ VE DHKP-C BİRLİK OLUP HEDEF YAPTILAR

Tutuklamayı yapan İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimi Ekrem Hilmi Tarçın'ı hedef gösteren ihraç doktor firari Salih Kuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakimi hedef göstererek DHKP-C terör örgütüne ait Halkın Hukuk Bürosu isimli sayfayı alıntılayarak tutuklamanın hukuksuz olduğunu iddia etti. Ayrıca Halkın Hukuk Bürosu'nun ABD ayağı olan People Law Office isimli hesabında hakimden cellat olarak bahsederek tehdit vari, 'Elbet bu devran dönecek o zaman bu cellatlarda kaçacak yer arayacak' şeklinde tehditlerde bulunarak örgüt üyelerini savunmaya geçti. Salih Kuk isimli firari FETÖ'cünün ayrıca hakimin fotoğrafını paylaşarak tehditlerde bulunduğu tespit edildi.

HAKİMİN KİŞİSEL NUMARASINI PAYLAŞAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakim Ekrem Hilmi Tarçın'ın bir hesaptan kişisel numarasınında paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Terör Büronun koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kimliği belirlenen şüpheli Adana'da yakalandı. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli tuıklanarak cezaevine gönderildi.