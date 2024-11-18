Liderler adil bir dünya için buluşuyor

G20 Liderler Zirvesi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, 18-19 Kasım'da, "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" temasıyla yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile dün saat 08.43'te Brezilya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Brezilya'ya gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manifestosu haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" teziyle örtüşen temaya sahip olan zirvede Türkiye, küresel sorunlara somut çözüm önerileri getirecek. Ankara, İsrail'in bölgede günden güne artan saldırganlığını ve ortaya çıkardığı bölgesel savaş tehdidini zirve gündemine taşıyacak. Küresel sistemin yetersiz kaldığı noktalar göz önünde bulundurularak, revize edilmesi gereken noktaların altı çizilecek. Dünyadaki gerilimlerin masaya yatırılacağı zirvede Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son aşama da görüşülecek.G20 Liderler Zirvesi, bugün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak. Karşılama töreni ve aile fotoğrafının ardından "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Görev Gücü'nün tanıtımı yapılacak, ittifaka katılan ülkeler ve uluslararası teşkilatlar açıklanacak. Bu girişim, dünya çapında açlık ve yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik politikaların uygulanması için siyasi destek, mali kaynaklar ve teknik uzmanlık sağlamayı amaçlıyor. Liderler, daha sonra Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumunda katılımcılara hitap edecek. Zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın yer aldığı danışma ve koordinasyon platformu MIKTA'nın liderleri de bir araya gelecek. Liderler, zirvenin ilk gününde, Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu Oturumu'na da katılacak. Zirvenin ikinci gününde ise Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu gerçekleştirilecek. Kapanış oturumunun ardından Brezilya, dönem başkanlığını Güney Afrika'ya devredecek. Zirvede Başkan Erdoğan'ın, liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği'nin liderlerini ağırlayacak Rio De Janeiro kenti de zirveye hazır. Zirve öncesi kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Zirveye özel olarak şehir merkezinde 8 bin askeri personel görevlendirildi ve kapsamlı bir güvenlik tatbikatı yapıldı. 20'ye ev sahipliği yapacak Modern Sanat Müzesi'nin etrafı bariyerlerle kapatıldı, yol kenarlarına zırhlı araçlar ve silahlı askerler yerleştirildi. Liderlerin Modern Sanat Müzesi'ne geçiş saatlerinde kentteki bazı caddelerde yollar trafiğe kapatılacak.G20 hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkeleri kapsayan, temsil niteliği yüksek bir platform olarak önem taşıyor. G20'nin küresel ekonomik işbirliği ve eşgüdüm açısından en uygun platform olduğunu değerlendiren Türkiye, G20'nin çalışmalarına aktif katkı sağlıyor. Bu arada Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Ortadoğu'ya yaymaya çalıştığı savaş dünya sistemini daha fazla sorgulanmaya açık hale getirmesi dolayısıyla, zirvede yeni krizlere karşı küresel yönetişim mekanizmalarında reform gerekliliği üzerinde durulması bekleniyor.Brezilya'nın meşhur Copacabana Plajı'nda dünyada 733 milyon aç insana dikkat çekmek için Rio de Paz aktivistleri tarafından 733 adet boş tabak dizildi. Eylemde kullanılan tabak sayısının dünya çapındaki açlık krizini sembolize ettiği kaydedildi.Geçtiğimiz günlerde Rio'da sahilde dev Filistin bayrağı açılarak, G20 Zirvesi öncesi Filistin'e destek mesajı verildi.