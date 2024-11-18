Marmaris Belediyesi’nden ihale oyunu

Sayıştay Başkanlığı, Marmaris Belediyesi'nin 2023 Yılı Denetim Raporunu açıkladı. Rapora göre belediyenin toplamda 2 milyon 589 bin 600 TL'lik kanuna aykırı ihale düzenlediği ortaya çıktı. Belediyenin bazı yapım işleri ve hizmet alımlarının parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünerek açık ihale usulü yerine doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği görüldü. Belediyenin kanuna aykırı ihale kapsamında Beldibi Mahallesi'nde bulunan atış poligonu için açılan iki ayrı ihalenin 847 bin TL'ye bir şirkete doğrudan verildiği ortaya çıktı. 4 araç ve iş makinesi kiralama işinde de farklı tarihlerde toplamda 1 milyon 715 bin TL'ye bir şirkete doğrudan temin yöntemiyle verildiği tespit edildi.