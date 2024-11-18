Sokakta kimsesiz kalmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik talimat verdi. İl ve ilçelerdeki evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişiler tespit edilerek gerekli ihtiyaçları karşılanacak.Göktaş, valiliklere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik genelge gönderdi. Göktaş'ın imzasıyla sokakta yaşayan kimsesizlere barınma desteğine yönelik gönderilen genelgeye göre, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için gerekli çalışmalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak. Söz konusu kişilere gerekli hallerde psikososyal destek de sağlanacak. Bununla birlikte öncelikli olarak il ve ilçe sınırlarındaki kamu kurumu misafirhaneleri, yer bulunmaması durumunda ise belirlenen pansiyon ve oteller kimsesizlerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edilecek. Barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra söz konusu vatandaşların temizlik sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları da giderilecek.