Zirve marjında dezenformasyonla mücadele toplantısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde "Küresel Yönetişimde Dezenformasyonla Mücadele: G20'nin Rolü ve Uluslararası İş Birliği" temalı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantıda katılımcılara video mesajla hitap eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hızla değişen dünyada teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim ve medya ekosisteminin radikal değişimler yaşadığını vurguladı.Bilgi akışının bu denli kolaylaştığı ve hızlandığı bir dönemde, doğru bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar güçleştiğine işaret eden Altun, "Buna 'hakikat krizi' diyoruz. Yalanın sıradanlaşması, hakikatin önemsizleşmesi. Hakikat krizini besleyen ve derinleştiren en önemli unsur, dezenformasyon ve türevleridir. Son dönemde ülkelerin iç sorunlarını da aşan dezenformasyon, uluslararası alanda da sorunları büyüten bir tehdit halini aldı. İsrail'in 1 yılı aşkın süredir Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı soykırımda sadece insanı değil, aynı zamanda hakikati katletmesi ve adeta bir yalan makinesi gibi sürekli dezenformasyon üretmesi tam da dezenformasyonun kriz ve çatışmaları tetiklemesi sorununun bir somut örneğidir" değerlendirmesinde bulundu. "Türkiye olarak bizler dezenformasyona karşı hakikati korumanın ve hakikat krizlerini engellemenin amansız güçlü bir mücadelesini vermeye çalışıyoruz" diyen Altun, "Türkiye olarak G20 ülkeleri ile; medya okuryazarlığını artırmaya yönelik projeler üretmek, hızlı bilgi doğrulama yani teyit sistemleri oluşturmak ve dezenformasyon kampanyalarına karşı etkili çözümler geliştirmek üzere her türlü iş birliğine açığız" diye konuştu.