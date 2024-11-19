66 ilde FETÖ’ye ağır darbe: 459 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik mücadele hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlıkları tarafından 66 ilde düzenlenen "Kıskaç-30" operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı.

HAİN YAPININ TÜM UNSURLARI TEMİZLENİYOR

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgütün güncel yapılanması, finans ağı, öğrenci yapılanması, emniyet, askeri ve adliye mahrem yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri, örgüt propagandası yaptıkları ve kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin hücre evlerinde saklandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt üyeleriyle bağlantılarını sürdürdükleri tespit edildi. Bazı şüpheliler hakkında firari aranma kayıtları olduğu ve FETÖ'nün geçmiş sınav soruşturma dosyalarında yer aldıkları öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: MÜCADELEDE TAVİZSİZİZ

Operasyonlara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum. Milli irademize darbe yapmaya çalışan bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemiz devam edecek. Allah kahraman polislerimizin ayağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.