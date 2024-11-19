ABB, bakanlığın dibine AVM yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Demokrat Parti'nin kullandığı ve Dışişleri Bakanlığı binasının hemen yanında bulunan Balgat'taki eski Anavatan Partisi (ANAP) binasını 16 katlı ofis ve ticaret merkezi yapma planına tepkiler yağıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın "ulusal güvenliği" gerekçe göstererek yaptığı itiraza rağmen atılan adıma tepki gösteren AK Parti Altındağ Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz, aynı arsanın imar değişikliğinin 2012'de gündeme geldiği ancak Dışişleri Bakanlığı'nın "haberleşme güvenliğinin tehdit edebileceği" uyarısıyla iptal edildiğini hatırlatarak, uyarılara rağmen böyle bir imar planına evet denmesinin büyük risk oluşturacağını söyledi.