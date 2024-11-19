AK Parti vatandaşın ayağına kadar gidecek

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) devreye giriyor. AK Parti MYK toplantısında konu gündeme taşındı. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, vatandaşın sorun ve taleplerine ilişkin çözüm sürecini hızlandırmak için AKİM'i daha aktif kullanmak istediğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Erdoğan'ın yeni uygulamayı beğeni ile karşılayarak hayata geçirilmesi için talimat verdiği öğrenildi.AKİM, web ve mobil uygulamaları, çağrı merkezi, üç farklı dil seçeneğiyle AK Parti Genel Merkezi'nde ve 81 il başkanlığında vatandaşa, hızlı ve etkin bir biçimde hizmet sunuyor. Yeni uygulamayla "Mobil AKİM" süreci başlatılacak. Araçlar ile seyyar iletişim merkezleri kurulacak. Bu araçlar daha çok ilçe ve kırsal bölgelerde vatandaşın ayağına kadar gidecek, sorunları dinleyecek, talepleri not alacak, vatandaşın nabzını ölçecek. Parti ve vatandaş arasında köprü vazifesi görerek millet ile bağın güçlenmesine vesile olacak. Uygulama siyasal iletişim, demokratik katılım ve halkla ilişkiler uygulamaları açısından da örnek teşkil edecek.Mobil AKİM ile kırsala uzanacak olan AK Parti, şehirlerin en işlek meydanlarında da vatandaşa ulaşacak. Şehrin en işlek meydanlarında özel istişare toplantıları planlanacak.