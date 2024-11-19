AK Partili Bursalı’dan su zammına tepki: Apaçık bir soygundur!

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini sert bir dille eleştiren Bursalı, "Körfezi daha kirli hale getiren, sokakları çöp dağlarına çeviren, trafiği içinden çıkılmaz bir hale getiren; kısacası İzmirli'nin çözüm beklediği sorunları katlayarak İzmir'e her geçen gün ihanet eden Büyükşehir Belediyesi gözünü yine hemşehrilerimizin cebine dikmiş durumda. Zaten Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan İzmirli eğer geri adım atılmazsa bu suyu yılbaşından itibaren yüzde 30 zamlı kullanmaya başlayacak." dedi.

BU SOYGUN DÜZENİNE KARŞIYIZ

İZSU'nun Belediye Meclisi'ne gönderdiği 2025 yılı bütçe taslağında konutlarda kullanılan suyun 4 metreküpe kadar olan tarifesinin 24 lira 85 kuruştan 32 lira 31 kuruşa artırılmasının öngörüldüğünü belirten Bursalı, "Bu apaçık bir soygundur. Bu İzmirliye götüremediği ancak kaynağını tükettiği hizmetin yine İzmirli'nin cebinden karşılanması demektir. Biz bu soygun düzenine karşıyız, öngörülen zammın hayata geçirilmemesi için de elimizden geleni yapacağız. Bu zam talebi, yıllardır İzmirlilerin sırtına yük olan su faturalarını daha da ağırlaştıracak" şeklinde konuştu.

KONSERE PARA VAR, HİZMETE YOK!

AK Partili Bursalı, Büyükşehir yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

"Zamma gerekçe olarak her zaman olduğu gibi artan maliyetler gösteriliyor. Peki sormak lazım. İzmirlinin daha kaliteli su içmesi için hangi yatırımı yaptınız da maliyetler arttı? İzmirlinin rahat bir nefes aldığı Körfez'e akıttığınız atık suları arıtmak için hangi projeyi hayata geçirdiniz de kaynağınız yetmedi? Konserlere, şovlara, yandaşa para aktarmaya gelince açılan keseler, hemşehrilerimize hizmet için neden kapanıyor?"

ZAM TALEBİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Yapılmak istenen zammın hizmet için kaynak arayışı olarak gösterildiğini kaydeden Şebnem Bursalı, zam talebinin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunarak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, İZSU tarafından yapılan bu zam talebini yeniden gözden geçirmeye, insanların taleplerine kulak verip, halkın refahını önceleyen bir yönetim anlayışı sergilemeye davet ediyorum. Su gibi temel bir ihtiyaç, belediyenin lüks gösteri hizmetlerine kurban edilmemeli." ifadelerini kullandı.