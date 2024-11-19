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Giriş Tarihi: 19.11.2024 12:56

CHP'li belediyeler borç batağında! Bayındır ve Narlıdere'nin ardından şimdi de Balçova!

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, borç batağından çıkamadı. Borçlarını ödeyemeyen belediyeler mülkiyetindeki gayrimenkulleri teker teker satışa çıkardı. İzmir'de Bayındır ve Narlıdere'den sonra şimdi de CHP'li Balçova Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazları elden çıkarma kararı aldı. Balçova Belediyesi, Teleferik Mahallesindeki arsayı 32 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardığını açıkladı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
CHP’li belediyeler borç batağında! Bayındır ve Narlıdere’nin ardından şimdi de Balçova!

İçine düştükleri borç batağından kurtulmak için tasarruf etmek yerine çareyi mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları deyim yerindeyse haraç mezat satmakta bulan İzmirdeki Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyeleri yeni yıla sayılı gün kala adeta birbirleri ile satış yarışına girdi. Her gün yeni bir satış haberinin geldiği kentte Bayındır ve Narlıdere'den sonra bir satış haberi de Balçova Belediyesinden geldi.

SATIŞ İHALESİ 28 KASIM'DA

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in talimatı ile Teleferik Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait arsa 32 milyon 106 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Satış ihalesinin 28 Kasım'da saat 14.00'da yapılacağı duyuruldu. Balçova Belediyesi'nin SGK'ya 206 milyon TL borcu bulunuyor.

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CHP'li belediyeler borç batağında! Bayındır ve Narlıdere'nin ardından şimdi de Balçova!
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