CHP’li belediyeler borç batağında! Bayındır ve Narlıdere’nin ardından şimdi de Balçova!

İçine düştükleri borç batağından kurtulmak için tasarruf etmek yerine çareyi mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları deyim yerindeyse haraç mezat satmakta bulan İzmirdeki Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyeleri yeni yıla sayılı gün kala adeta birbirleri ile satış yarışına girdi. Her gün yeni bir satış haberinin geldiği kentte Bayındır ve Narlıdere'den sonra bir satış haberi de Balçova Belediyesinden geldi.

SATIŞ İHALESİ 28 KASIM'DA

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in talimatı ile Teleferik Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait arsa 32 milyon 106 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Satış ihalesinin 28 Kasım'da saat 14.00'da yapılacağı duyuruldu. Balçova Belediyesi'nin SGK'ya 206 milyon TL borcu bulunuyor.