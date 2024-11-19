Çok tartışılacak öneri

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'da 'Acil Servisler Değişiyor' temasıyla düzenlenen 10. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 20. Türkiye Acil Tıp Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldı. Özkan, sağlıkta şiddetin en çok yaşandığı yerin acil servisler olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ama sağlıkta şiddet olarak sınırlandırmamak gerekiyor. Genel olarak bir şiddet sorunu var. Cezaların daha caydırıcı olması gerekiyor. Şiddet şiddettir ve şiddetin çok ciddi şekilde cezalandırılması gerekiyor. Acil servise gelen birisi bir sıkıntı yaratıyorsa eğer sağlık hizmeti almamalı ve sağlık hizmeti verilmemeli. Lütfen bunlarla savaşalım. Bu konuda hekimlere de görev düşüyor. Hastalarla iletişim çok kıymetli tedavi ederken. Özellikle asistan hekimlerimize bunu anlatmalıyız."