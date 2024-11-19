Doğalgaz ateşi yandı

Kayseri'nin büyük ilçelerinden Pınarbaşı ve Sarız'da geçtiğimiz yıl başlayan doğalgaz çalışmaları tamamlandı. Her iki ilçede de doğalgaz yakma töreni düzenlendi. Tören mehter takımının konseriyle başladı. Konuşmaların sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tören protokolü ile birlikte ilçeye ulaşan gazın ilk ateşi olan meşaleyi yaktı. Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, verdikleri sözde durduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev bizler için çok önemli. Bu iki güzel insanın ismini zikretmeden geçemem, onların talimatlarıyla bu çalışmaların yapıldığını da bilelim. Kayserigaz'ımız iki devlet bir millet anlayışıyla burada hizmet yürütüyor. Biz birlikte güçlüyüz. Pınarbaşı'mızın güzel insanlarına böyle anlamlı ve önemli bir hizmeti ulaştırmaktan keyif alıyoruz.Sonrasında da boruların geçtiği yerlerde yapılması gereken hizmetler var. 16 ilçe de benim ilçem, 16'sını da bağrıma basıyorum" dedi. Pınarbaşı'nın CHP'li Belediye Başkanı Deniz Yağan da gurur verici bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, "Doğal gazın ilçemize kazandırılması büyük bir adım olmuştur. Bu önemli gelişme aynı zamanda ekonomik ve sosyal gelişimimize büyük katkılar sağlayacaktır. Bu süreçteki destek ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ilçemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov da Kayseri'nin tüm ilçelerinin doğalgaz ile tanıştığını belirtti. İlçeleri tamamladık şimdi mahallelerimize, köylerimize hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Törene vatandaşların yanı sıra AK Parti milletvekilleri S. Bayar Özsoy, Dursun Ataş ve Sarız'ın CHP'li Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu'da katıldı