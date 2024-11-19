Ehliyet yenileme süresi 31 Temmuz’a uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgesi bulunan milyonlarca vatandaşa müjdeli haberi duyurdu. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre, vatandaşların ihtiyaçları ve mevcut şartlar göz önünde bulundurularak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Halihazırda 5 milyon 413 bin 148 eski tip sürücü belgesi bulunuyor. Süre uzatımı, nüfus müdürlükleri ve sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğu azaltmayı ve işlemlerini rahatça tamamlanabilmesini hedefliyor. Bakan Yerlikaya, vatandaşlara mağduriyet yaşamamak adına bu süreyi değerlendirmeleri konusunda çağrıda bulundu ve yeni tip sürücü belgelerine geçmeleri gerektiğini hatırlattı.Eski sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşların, başvuru sırasında şu belgeleri hazırlaması gerekiyor: "Kimlik belgesi, sürücü sağlık raporu, 1 biyometrik fotoğraf, yenileme bedeli ödeme dekontu." Vatandaşlar, yenileme süreciyle ilgili detaylı bilgiye ALO 199 üzerinden veya nvi.gov.tr adresinden ulaşabilir.