MSB kaynakları detayları tek tek sıraladı: Emre itaat etmediler disiplin suçu işlediler

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin töreni üzerine 5 teğmen ile birlikte alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı, TSK'dan ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Olayın yankıları sürerken Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" denildi. Açıklamada şu detaylara yer verildi:Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından mezun oldukları tabur ismi zikredilerek toplanmaları ses, yayın sisteminden anons edilerek çocuklarının mezuniyet sevincini yaşayan ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş, töreni takip etmek için gelen basın mensupları, teğmenler tarafından olay yerine davet edilmiştir.Tespitler, kılıç çatma esnasında okunacak metinden sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu, teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile anonsa riayet ettikleri, Misafir Askeri Personelin (MAP) de anonsa uyarak olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği, yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı, bazı öğrencilerin yönlendirmesiyle daha önceden planlanarak organize edildiği yönündedir.Bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları da tespit edilmiştir.Kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel disiplin mevzuatı kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmiştir. Yapılan inceleme ve soruşturmanın ne okunan metinle ne de içeriğiyle bir ilgisi yoktur.Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri okunan metnin içeriği ile ilgili bir tartışma olmadığının en büyük göstergesidir.İlk defa 29 Ocak 1999'da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023'te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin amirlerinin ikazlarına rağmen alternatif bir tören icra edilerek okunması disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmaktır. Bu tavır "Sen resmi törende okutmazsan ben alternatif tören yapar, basını da çağırır okurum" tavrıdır ki asıl problem buradadır.Kara Harp Okulu mezuniyet töreni kapsamında Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sırasında teğmenler kılıçlı yemin töreni düzenlemişti. Dönemi birincilikle tamamlayan Ebru Eroğlu öncülüğünde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attıktan sonra toplanıp kılıçlarını çeken genç teğmenler şu ifadelerle ant içmişti: "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına (...) uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır" şeklinde ifadeler yer alıyordu.