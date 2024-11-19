Gazze’de kıtlık felaketi yaşanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Brezilya'nın Rio De Janerio şehrinden dünyaya seslenerek, İsrail'in saldırıları ve Gazze'deki insanlık dramı konusunda kritik uyarılarda bulundu. "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele" oturumunda konuşan Erdoğan, her 10 kişiden birinin açlıkla mücadele ettiği dünyada, BM Genel Kurulu'nda 9 yıl önce kabul edilen "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine" ulaşma yolundaki gayretlerin henüz beklenen neticeleri veremediğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin ise dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa imkanları dâhilinde yardıma koşmayı görev bilen bir geleneğin temsilcisi olduğunu hatırlattı. "Komşusu açken tok yatmamayı" kendisine şiar edinen milletin, 2015'ten bu yana milli gelirinin yaklaşık yüzde 1'ini insani yardımlara ayırarak "dünyanın en hamiyetperver ülkeleri" arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, Brezilya Dönem Başkanlığı'nın "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak" kurma seferberliğini, sadece stratejik bir girişim değil, ahlaki bir sorumluluk olarak da gördüklerini dile getirdi.Bugün bir yandan bu küresel ittifakı kurarken, diğer yandan da Gazze başta olmak üzere Ortadoğu, Afrika ve Asya'daki çatışmalarda hayatları altüst olan sivillerin kaderleriyle baş başa bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Özellikle Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır. Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor. Artan saldırılar ve yaklaşan kış mevsimiyle, Gazze halkının şartları günden güne kötüleşiyor. Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı. Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum." Yoksullukla mücadelede ve sosyal güvenlik ağını geliştirmede önemli adımlar attıklarını anımsatan Erdoğan, "Hedefimiz, tek bir yoksul insanımızın kalmamasıdır" dedi. Oturumda Erdoğan'ın yanında Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yer aldı.Başkan Erdoğan, 2015 G20 Dönem Başkanlığı sırasında geliştirip onaya sundukları "G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı"nın, birçok hükümete çalışmalarında rehberlik yaptığına işaret ederek, şunları söyledi: "Çevre kirliliğini önlemek ve tasarruf kültürünü yaymak amacıyla başlattığımız 'Sıfır Atık Projesi' ise kısa sürede küresel düzeyde bir hareket haline geldi. 30 Mart günü Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifakı'nı, gıda israfının azaltılmasını ve sıfır atık girişimini öncelikleri arasına dahil etmesi gerektiğine inanıyorum. Sözlerime son verirken, her çocuğun, her gencin ve her yaşlının yeterli ve sağlıklı gıdaya erişebildiği bir dünya için Türkiye işbirliğine her zaman hazır."aşkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi. Bu arada Erdoğan, toplantının ardından, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile ikili bir görüşme de gerçekleştirdi.