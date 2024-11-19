İngiltere'nin "Göçmen Anlaşması" iddialarına Türkiye'den yalanlama

Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, haberlerde yer alan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere'nin, yasa dışı göçmen akışını durdurmak için Türkiye ile bir anlaşma planladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye ile İngiltere arasında bu kapsamda bir görüşme ya da anlaşma kesinlikle söz konusu değildir.



MUHALİF MEDYANIN TUTUMU TARTIŞMA YARATTI

The Times'ın iddialarını gündeme taşıyan Halk TV ve Artı Gerçek gibi bazı muhalif yayın organlarının, bu haberleri teyit etmeksizin sahiplendiği gözlemlendi. İçişleri Bakanlığı ise bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, spekülasyon yaratma çabalarına dikkat çekti.



İNGİLİZ GAZETESİ ORTAYA ATTI

The Times gazetesi, İngiltere İşçi Partisi hükümetinin, yasa dışı göçmen akışını durdurmak adına Türkiye gibi ülkelerle iş birliği yapmayı planladığını yönünde asılsız iddiaları öne sürdü. Haberde, bu iş birliğinin, İngiltere'ye geçiş yapmak isteyen binlerce sığınmacıyı kontrol altına almayı hedeflediği yalanını ortaya attı.