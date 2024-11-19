Haberler Gündem Haberleri İngiltere'nin "Göçmen Anlaşması" iddialarına Türkiye'den yalanlama
Giriş Tarihi: 19.11.2024 16:18 Son Güncelleme: 19.11.2024 16:25

İngiltere'nin "Göçmen Anlaşması" iddialarına Türkiye'den yalanlama

İngiltere'nin, Manş Denizi üzerinden ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenleri engellemek için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerle anlaşma yapmayı planladığına dair iddialar gündeme geldi. İngiliz The Times gazetesinin haberleştirdiği bu iddialar, Türkiye'deki bazı muhalif medya organları, Halk TV ve Artı Gerçek, tarafından desteklenirken, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yalanladı böyle bir görüşme veya anlaşmanın kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İngiltere’nin Göçmen Anlaşması iddialarına Türkiye’den yalanlama

Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, haberlerde yer alan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İngiltere'nin, yasa dışı göçmen akışını durdurmak için Türkiye ile bir anlaşma planladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye ile İngiltere arasında bu kapsamda bir görüşme ya da anlaşma kesinlikle söz konusu değildir.

MUHALİF MEDYANIN TUTUMU TARTIŞMA YARATTI
The Times'ın iddialarını gündeme taşıyan Halk TV ve Artı Gerçek gibi bazı muhalif yayın organlarının, bu haberleri teyit etmeksizin sahiplendiği gözlemlendi. İçişleri Bakanlığı ise bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, spekülasyon yaratma çabalarına dikkat çekti.

İNGİLİZ GAZETESİ ORTAYA ATTI
The Times gazetesi, İngiltere İşçi Partisi hükümetinin, yasa dışı göçmen akışını durdurmak adına Türkiye gibi ülkelerle iş birliği yapmayı planladığını yönünde asılsız iddiaları öne sürdü. Haberde, bu iş birliğinin, İngiltere'ye geçiş yapmak isteyen binlerce sığınmacıyı kontrol altına almayı hedeflediği yalanını ortaya attı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'nin "Göçmen Anlaşması" iddialarına Türkiye'den yalanlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA