İtalyan heyetten Hulusi Akar’a itiraf: Biz tamam dedik, Fransızları bekliyoruz

Hulusi Akar, Türkiye'nin İtalya ile hem siyasi, diplomatik hem lojistik anlamda, savunma sanayisi konularında işbirliği yaptığını ve yapma arzusunda olduğunu söyledi.

Craxi ise Türkiye ve İtalya arasındaki bağların, Türk ve İtalyan halkı arasındaki bağlardan beslendiğini söyleyerek, "Bugün de çok sayıda ortak konularımız var. Öncelikle Akdeniz'in istikrarı için önemli. Türkiye'nin arabuluculuk rolünü takdirle karşılıyoruz. Barış girişimlerini destekliyoruz, son derece önemli buluyoruz. Balkanlar'ın da istikrarı bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.