Mansur Yavaş’tan milli güvenliğe hançer! Bakanlık uyardı Yavaş durmadı

RUHSSATTA PARTİ BİNASI GERÇEKTE AVM

2012 Çankaya Belediyesi tarafından 2 ruhsat düzenleniyor. Birinci ruhsat yol üstü 16 kat, konusu parti binası. İkinci ruhsat ise 27 kat ve konusu yine parti binası. Bunun üzerine Dış İşleri Bakanlığı bir yazı yayınlıyor: ''Söz konusu inşaat çalışmalarına ilişkin olarak ilgili yapı denetim firması ve Demokrat Parti yetkililerle yapılan görüşmelerden anılan arsa üzerinde inşaat alanı zemin üstü toplam 37.000 metrekare olacak şekilde 12 ve 25 katlı iki bina yapılacağı. Bu binalardan 12 katlı olanın parti binası, 25 katlı olanın ise iş merkezi olarak kullanılacağı, zemin altında her bina için 5'er kat yapılacak toplam 35 bin metrekare kapalı alanın garaj şeklinde tasarlandığı görülmüştür. '' Bakın ruhsat parti binası ama verilen bilgi iş merkezi. Yine bu yazıda: ''Bakanlığımıza bitişik parselde iş merkezi mahiyetinde bir özel mülkün inşa edilmesi gerek bakanlığımızın fiziki güvenliğini gerekse devletimizin her seviyedeki yurt dışı haberleşmesinin emniyetini tehlikeye atacağı cihetle söz konusu inşaat çalışmalarının durdurulmasının gerektiği değerlendirilmektedir''. Deniyor. Bu Dışişleri Bakanlığı'nın sözleridir benim sözlerim değil. Tehlikeye düşürür cümlesine rağmen nasıl oluyor da CHP çoğunluğu olduğu için böyle bir imar planına evet deniyor.'' şeklinde konuştu.