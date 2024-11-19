Mansur Yavaş’tan milli güvenliğe hançer! Bakanlık uyardı Yavaş durmadı

Bina Dışişleri Bakanlığı binasının hemen yanında bulunuyor. Dışişleri, ABB'ye gönderdiği yazıda ticari ofis ve depoları barındıracak emniyetini sıkıntıya sokar" dedi. Yavaş ise bu uyarıları görmezden geldi.
Haziran ayı ABB meclis toplantısında gündeme gelen ve AK Parti ve MHP'nin itirazlarına rağmen meclisten CHP'li üyelerinin oylarıyla geçen gündem maddesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Madde, Çankaya ilçesinde Dış İşleri Bakanlığı binaları arsasına bitişik olan 13242 ada 12 parsel nolu, Demokrat Parti'nin parti binasının da içerisinde bulunduğu alanın imara açılıp, alışveriş merkezi ve iş hanları gibi ticari yapıların yapılmasını içeriyor.
DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI UYARMIŞTI ''MİLLİ GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR''
2012 Yılında yine söz konusu arsa üzerinde imar değişikliği yapılmak istenmiş, bunun üzerine Dış İşler Bakanlığı'nın haberleşme güvenliğinin tehdit edileceği ve devleti zafiyete uğratacağı çekincelerini ileten yazısı üzerine imar değişikliği planı iptal edilmişti. İşte Bakanlık tarafından gönderilen yazıda öne çıkan kısım; ''Yurt dışı temsilciliklerimiz ile yapılan kriptografik muhaberatın güvenliğinin sağlanması gerekliliği, binamızın bitişiğinde böyle bir binanın inşasına müsaade edilmemesini icap ettirmektedir. Zira bakanlığımızın yürüttüğü bu muhaberatın güvenliği, devletimizin açık ve kapalı tüm muhaberatının güvenliği ile doğrudan bağlantılıdır. Başka bir ifadeyle bakanlığımız haberleşme güvenlik sisteminde doğabilecek bir zafiyet, devletimizin topyekün haberleşme güvenliğini tehlikeye düşürecektir. Yukarıdaki hususlar ışığında bakanlığımıza bitişik parselde iş merkezi mahiyetinde bir özel mülkün inşa edilmesi gerek bakanlığımızın fiziki güvenliğini gerekse devletimizin her seviyedeki yurt dışı haberleşmesinin emniyetini tehlikeye atacağı cihetle söz konusu inşaat çalışmalarının durdurulmasının gerektiği değerlendirilmektedir.''
AK PARTİ'NİN İTİRAZLARI SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ
Haziran ayı meclis toplantısında gündeme gelen Dış İşleri Bakanlığı bitişiğindeki arsanın imara açılması maddesi AK Partili meclis üyelerinin itirazlarına neden olmuştu. Ancak söz konusu madde CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oyları ile kabul edilmişti. AK Parti Altındağ Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz, konunun geçmişi hakkında bilgi verdi ve ortaya çıkacak riskler hakkında uyarılarda bulundu.
Ayaz: ''İlgili arsaya 1986 yılında rahmetli Turgut Özal tarafından , ANAP Genel Merkezi yapmak için talimat veriliyor. 13.570 metrekarelik bir alan. Çankaya Belediyesi Bayındırlık ve Gecekondu Komisyonu tarafından bir plan notu eklenmiş. Ticaret parseli olarak belirtilmeyen parsellerde ticaret yapılamaz. Bugüne kadar burada sanayi depolama alanı yapıldı. Sosyal tesis yapıldı. Bunlarda sakınca yok. 1989 yılında Çankaya Belediyesi tarafından imar değişikliği yapılmak isteniyor ama Dış İşleri Bakanlığı tarafından olumsuz görüş bildiriliyor. Maliye Bakanlığı ise alanın imar planında kentsel servis alanı olarak tarandığı, bunun idari tesis ya da kamu tesis alanı olarak belirlenmesinin gerekeceğini bildiriyor. 2011 yılında mülkiyet Demokrat Parti'ye geçiyor. 2013 yılında yapılan imar değişikliği ile Sosyal kültürel tesis alanı oluyor burası. Sonrasında iptal oluyor. 2019 yılında Mansur Bey'in gelişi ile burası sanayi depolama alanı oluyor. Sonrasında tekrar iptal oluyor.
RUHSSATTA PARTİ BİNASI GERÇEKTE AVM
2012 Çankaya Belediyesi tarafından 2 ruhsat düzenleniyor. Birinci ruhsat yol üstü 16 kat, konusu parti binası. İkinci ruhsat ise 27 kat ve konusu yine parti binası. Bunun üzerine Dış İşleri Bakanlığı bir yazı yayınlıyor: ''Söz konusu inşaat çalışmalarına ilişkin olarak ilgili yapı denetim firması ve Demokrat Parti yetkililerle yapılan görüşmelerden anılan arsa üzerinde inşaat alanı zemin üstü toplam 37.000 metrekare olacak şekilde 12 ve 25 katlı iki bina yapılacağı. Bu binalardan 12 katlı olanın parti binası, 25 katlı olanın ise iş merkezi olarak kullanılacağı, zemin altında her bina için 5'er kat yapılacak toplam 35 bin metrekare kapalı alanın garaj şeklinde tasarlandığı görülmüştür. '' Bakın ruhsat parti binası ama verilen bilgi iş merkezi. Yine bu yazıda: ''Bakanlığımıza bitişik parselde iş merkezi mahiyetinde bir özel mülkün inşa edilmesi gerek bakanlığımızın fiziki güvenliğini gerekse devletimizin her seviyedeki yurt dışı haberleşmesinin emniyetini tehlikeye atacağı cihetle söz konusu inşaat çalışmalarının durdurulmasının gerektiği değerlendirilmektedir''. Deniyor. Bu Dışişleri Bakanlığı'nın sözleridir benim sözlerim değil. Tehlikeye düşürür cümlesine rağmen nasıl oluyor da CHP çoğunluğu olduğu için böyle bir imar planına evet deniyor.'' şeklinde konuştu.
MANSUR YAVAŞ DEMOKRAT PARTİ İLİŞKİSİ
Demokrat Parti binasının da içerisinde bulunduğu alanın ısrarla imara açılmak istenmesi ise farklı iddiaları beraberinde getirdi. Mansur Yavaş'ın ilgili imar planı ile Demokrat Parti ile yakın ilişkiler kurması akıllara Yavaş'ın gözü Demokrat Parti' de mi sorusunu getirdi. Aksi iddia edilse de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki 2028 için kıyasıya bir rekabet olduğu biliniyor. Yavaş'ın CHP'deki güvencesi Kılıçdaroğlu'nun ayrılışı üzerine 2028 için yolunun daraldığı. Onun da Demokrat Parti üzerinden bir strateji geliştirdiğine dair iddialar son günlerde çok konuşulmaya başlandı. Demokrat Parti'nin genel merkez olarak kullandığı eski Anavatan Partisi binası, yeri itibariyle çok kıymetli olduğu bilinen bir bölge. Bu alanın imara açılıp AVM yapılmak istenmesi, çözülemeyen imar ve ruhsat sorunları CHP çoğunluğunda olan Büyükşehir Meclisinde halledilmek isteniyor. Bu gelişmelerin 2028 sürecinde Yavaş belki de Demokrat Parti çatısı altında bir yürüyüş başlatacak iddialarını güçlendiriyor.
EN AZ 2 MİLYAR GELIR
DP 15'inci kez olağan kongresinde Genel Başkan Gültekin Uysal, yeniden seçildi. DP'ye yakın kaynaklar, ABB Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti oylarıyla kabul edilen bu kararla, DP'nin yapılacak plaza üzerinden en az 2 milyar lira gelir sağlayacağını vurguladı. Bu gelirin DP'nin, İYİ Parti, Gelecek ve DEVA partilerini kontrol altında tutması için ilk etapta yeterli bir meblağ olacağı belirtildi.