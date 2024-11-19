Sekiz soruşturmayla dev operasyon… 45 gözaltı var…

İstanbul'da 7'si FETÖ., 1'i bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen sekiz farklı soruşturma kapsamında toplam 51 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 16'sının FETÖ içerisinde öğrencilerden sorumlu sözde "Sivil Mahrem" şahıslarca kullanılan ankesörlü/kontörlü sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde ardışık ve periyodik şekilde irtibatlarının bulunduğu, FETÖ'ye ait evlere giden ve evlerde yapılan toplantılara katılan ev abisi, sözde Emniyet Mahrem İmamı, Bölge Talebe Mesulü (BTM) ve FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olduklarına dair beyanlar bulunduğu ifade edildi. 28 şüphelinin ise; Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir FETÖ firarisinin sahibi ve kurucusu olduğu iki şirket üzerinden ülkemizde bulunan örgüt mensuplarına iletilmek üzere bazı ödeme hizmetleri aracılığıyla para yolladıkları ve terörizmin finansmanına iştirak ettiklerinin tespit edildiği vurgulandı.

GÜNCEL ÜNİVERSİTE YAPILANMASI

FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrasında sosyal medya uygulamalarının üzerinden propaganda yapan bir kişi hakkında ve FETÖ'nün Güncel Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüten iki kişi hakkında da yakalama kararı verildi. Söz konusu iki kişinin isimlerinin, Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararı ile aranan ve 4 Kasım'da yakalanarak Marmara 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen bir örgüt mensubunun cep telefonunda bulunan "Signal" isimli iletişim uygulamasında "Kadir" kod adlı kişiyle yapılan görüşmelerde isimlerinin geçtiği belirtildi. Hakkında Askeri Okul Sınavları'na hazırlanan bazı kişilerle ilgilendiğine yönelik itiraflar bulunan, geçmiş dönemlerde FEM Dershanesi'nde muhasebeci olduğu belirtilen, ankesör kayıtlarında ardışık arama kayıtları bulunan ve FETÖ'nün Güncel Üniversite Yapılanması'nda ismi geçen iki kişi hakkında da yakalama kararı verildi. Haklarında örgütsel içerikli ideolojik eğitim verdiklerine dair beyanlar bulunan ve bölücü terör örgütü "PKK/KCK'ya Üye Olmak" suçundan soruşturma başlatılan iki şüpheli hakkında da gözaltı kararının olduğu vurgulandı.