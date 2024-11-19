Siyoniste karşı güç birliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Brezilya'da, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Copacabana Kalesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.Erdoğan, Brezilya'nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu, Türkiye'nin İsrail'e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişim başlattığını, Filistin'de kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil bir çözüm için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, BM'nin Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, krizlere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, Brezilya'nın G20 dönem başkanlığında Küresel Yönetişim Reformu'nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu vurguladı.Zirvenin düzenlendiği Modern Sanat Müzesi'ne eşi Emine Erdoğan ile gelen Başkan Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve eşi Rosangela da Silva tarafından samimi bir şekilde karşılandı. Erdoğan ile Silva birbirlerine sarıldı. Liderler ve eşleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.BrezilyaDevlet Başkanı Lula da Silva da "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi gerekliliği üzerinde durduk. Ayrıca sivil havacılık, savunma, inşaat ve enerji alanlarındaki ortaklıkları ele aldık. Kendisine yakında Brezilya'yı tekrar ziyaret etmesi için davette bulundum" ifadelerini kullandı.