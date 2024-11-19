SON DAKİKA | 66 ilde FETÖ’ye ’kıskaç’ operasyonu: 459 gözaltı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonlarında 459 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
66 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-30" operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 19, 2024
FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok! Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı, temizleyene kadar… pic.twitter.com/sj8kwDUxk1