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Giriş Tarihi: 19.11.2024 09:54

SON DAKİKA | 66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonlarında 459 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA | 66 ilde FETÖ’ye ’kıskaç’ operasyonu: 459 gözaltı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonlarında 459 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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SON DAKİKA | 66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı
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