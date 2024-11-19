Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 332 Hakim ve Savcının görev yeri değişti
Giriş Tarihi: 19.11.2024 21:50 Son Güncelleme: 19.11.2024 21:56

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 332 Hakim ve Savcının görev yeri değişti

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 318 adli, 14 idari olmak üzere toplam 332 Hakim ve Savcının yeni görev yerlerinin belirlendiğini açıkladı.

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 332 Hakim ve Savcının görev yeri değişti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç "Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çalışmaları tamamlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 Hakim ve Savcımızın yeni görev yerleri belirlenmiştir. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 332 Hakim ve Savcının görev yeri değişti
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