Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA... Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında gerilim: Safları sıklaştırın paylaşımı sonrası dikkat çeken hamle!
Giriş Tarihi: 19.11.2024 10:19 Son Güncelleme: 19.11.2024 10:33

SON DAKİKA... Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında gerilim: Safları sıklaştırın paylaşımı sonrası dikkat çeken hamle!

CHP kulislerinde gerilim iyice tırmandı. Aralarında soğuk rüzgarlar esen Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ardı ardına yaptığı hamleler herkesi şoka uğrattı. Ekrem İmamoğlu, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘safları sıklaştırın’ paylaşımı sonrası "Bizim safımız belli" notunu paylaştı. Bu paylaşım, Kılıçdaroğlu’na mesaj olarak yorumlandı. Mansur Yavaş’ın destek mesajı ise CHP’deki kavganın büyüyeceğinin kanıtıydı. İşte detaylar…

SON DAKİKA... Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında gerilim: Safları sıklaştırın paylaşımı sonrası dikkat çeken hamle!

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gerilim, sosyal medyaya taşındı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki soğuk savaşa eski Genel Başkan Mansur Yavaş da katıldı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Kasım'daki hapis ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı dava öncesi kolları sıvadı. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava için sosyal medyadan safları sıklaştırın paylaşımı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımından sadece yarım saat sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelen hamle ise herkesi şoka uğrattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımından sadece yarım saat sonra hesabından "Bizim safımız belli" notuyla yapılan paylaşım Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap şeklinde yorumlandı.

Ekrem İmamoğlu ile aralarında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda soğuk rüzgarların estiği Mansur Yavaş ise paylaşımıyla herkesi şoka uğrattı. Kılıçdaroğlu'na destek veren Mansur Yavaş "Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA... Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında gerilim: Safları sıklaştırın paylaşımı sonrası dikkat çeken hamle!
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