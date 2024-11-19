SON DAKİKA... Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında gerilim: Safları sıklaştırın paylaşımı sonrası dikkat çeken hamle!

Ekrem İmamoğlu ile aralarında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda soğuk rüzgarların estiği Mansur Yavaş ise paylaşımıyla herkesi şoka uğrattı. Kılıçdaroğlu'na destek veren Mansur Yavaş "Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız" ifadelerini kullandı.