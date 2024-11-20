1 milyonluk mum vurgunu: Dekoratif mumları aldı sahte kodla dolandırdı

Sancaktepe'de dekoratif mum imalathanesi bulunan D.N.'yi 5 Kasım günü arayan bir kişi "Ben Ermenistan'dan arıyorum bana 48 kutu mum lazım parayı Swift yolu ile göndereceğim" dedi. İkili anlaşma sağlayınca mumların üretimi başladı. Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki mumlar hazırlanınca sözde müşteri paranın gönderildiğine dair swift kodu gönderdi. Ancak paranın yurtdışından gönderildiği için bir gün sonra geçeceğini belirtti.

SANCAKTEPE'DEN ALMIŞ OKMEYDANI'NA BIRAKMIŞ

D.N. fabrikaya gelen tıra mumları yükledi mumlar gittikten sonra para hesaba gelmeyince dolandırıldığını anlayınca polise gidip şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlata Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri önce tır sürücüsünün ifadesine başvurdu sürücü ben 8 bin 500 liraya mumları Sancaktepe'den aldım Okmeydanı'nda denilen yere getirdim dedi başka bir şey bilmediğini söyledi.

TUTUKLANDI

Çalışmaların devamında tespit edilen şüpheli Adnan İ. (45) gözaltına alındı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.