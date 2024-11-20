Başkan zamma doymuyor

Seçim öncesinde meydanlarında İzmirlilere 'Türkiye'nin en ucuz içme suyunu kullanma' sözü veren Cemil Tugay, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği sözleri çabuk unuttu. Geçen haziran ayında içme suyuna yaptığı yüzde 45'lik zamla büyük tepki toplayan Başkan Tugay ikinci zam için kolları sıvadı. Tugay'ın verdiği talimat doğrultusunda İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2025 mali yılı tahmini gelir gider bütçesine son şeklini veren bürokratları içme suyuna yüzde 30 zam öngördü. Bütçe kitapçığı geçtiğimiz günlerde meclis üyelerine dağıtıldı. Oy birliği ile ihtisas komisyonlarına gönderilen taslak bütçede içme suyuna yüzde 30 zam öngörüldü. Zamlı tarife 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.İzmirliler yeni yıla zamlı su tarifesi ile girecek. Konutlarda 0-4 metreküp tüketimlerde 24 lira 85 kuruş olan içme suyunun tonu 32 lira 31 kuruşa, 5-10 metreküp tüketimlerde ise suyun tonu 48 lira 04 kuruştan 62 lira 45 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise suyun tonu 61 lira 43 kuruştan 79 lira 96 kuruşa çıkacak. Yine konutlarda 21 metreküp ve üzeri tüketimlerde suyun ton fiyatı ise 115 lira 03 kuruştan149 lira 54 kuruşa yükselecek. İşyerlerinde 0-4 metreküp tüketimde suyun ton fiyatı 49 lira 70 kuruştan 64 lira 51 kuruşa, 5-10 metreküp tüketimlerde ton fiyatı 96 lira 08 kuruştan 124 lira 90 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise suyun ton fiyatı 122 lira 88 kuruştan 159 lira 74 kuruşa yükselecek. 21 metreküp ve üzeri ise 230,06 liradan 299 lira 08 kuruşa yükselecek.BÜTÇE tasarısı görüşülmek üzere komisyonlara sevk edildi. Öngörülen yüzde 30'luk zam tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı "Bu zam değil resmen soygundur. Suya zam değil, hizmete yatırım istiyoruz. Bu zam talebi, yıllardır İzmirlilerin sırtına yük olan su faturalarını daha da ağırlaştıracak. Zam talebi gözden geçirilmeli" dedi.