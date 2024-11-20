DEM partili eski Hakkari Belediye Başkanı’na 9 yıl hapis cezası

PKK'lı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkarılması için örgüte müzahir sitelerden yapılan çağrılar üzerine geçtiğimiz şubat ayında Hakkari'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İçişleri Bakanlığınca geçtiğimiz aylarda yerine kayyum atanan DEM Partili eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, DEM Parti'nin Hakkari'deki il merkez binası önünde, terör örgütünün talimatına uyarak burada bir miting gerçekleştirdi. Akış, burada yaptığı basın açıklamasında Terörist başı Abdullah Öcalan'a uygulanan sözde tecritin kaldırılmasını istedi.

YÜRÜYÜŞE KATILDI DESTEKLEDİ

Terör örgütü destekçileri tarafından yapılan özgürlük yürüyüşüne de sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen katılan ve destekler mahiyette açıklamalarda bulunan Akış hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açıldı. Akış'ın, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "yasaya aykırı hareket" suçlarından hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

9 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Geçtiğimiz haziran ayında görevden alınan Akış'ın Hakkari 1. Ağı Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı bu davadan karar çıktı. Akış, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis, "yasaya aykırı hareket" suçundan da 1 yıl 6 ay hapis olmak üzere toplamda 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TUTUKLANIP 19 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Mehmet Sıddık Akış'ın da arasında olduğu 12 sanık hakkında 2009-2013 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oluşumlarda faaliyet gösterdikleri, molotofkokteyli ve taşlı saldırıları organize ettikleri iddiasıyla geçtiğimiz yıllarda başka bir dava açılmıştı. Akış, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı seçilmişti. İçişleri Bakanlığı, Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirmişti. Akış'ın da arasında bulunduğu 13 sanığın yargılandığı bir başka davada da geçtiğimiz haziran ayında karar çıkmıştı. Akış'ın "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına ve hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.