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Giriş Tarihi: 20.11.2024

Engelli çocuklara işkence eden 14 bakıcı tutuklandı

Hayrettin YENEL
Engelli çocuklara işkence eden 14 bakıcı tutuklandı
Niğde'de, devlet korumasındaki 9 yaşındaki çocuğun ölümü üzerine başlatılan soruşturmada, bakıcıların yaşam merkezinde kalan 15 çocuk ve bir yetişkine kötü muamelede bulundukları belirlenen 14 bakıcı tutuklandı. Niğde'deki Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde yaşanan olayda, koruma altında olan 9 yaşındaki engelli M.Ç., geçen 22 Temmuz akşamı rahatsızlanarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. M.Ç.'nin ölümünde ihmal olup olmadığının belirlenmesi için başlatılan incelemede, güvenlik kamera kayıtlarında M.Ç. ile birlikte bakımevinde kalan 15 çocuk ve bir yetişkin engellinin, bakıcılar tarafından kötü muameleye maruz kaldığı belirlendi. 26 bakıcıdan 14'ü tutuklanırken, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Engelli çocuklara işkence eden 14 bakıcı tutuklandı
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