Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptı, CHP’li ilçe belediye başkanı projeye çökmeye çalıştı...

Erzurum'un CHP'li Çat İlçe Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce yaptırılan yatırımı, sosyal medya kullanıcılarına kendi yatırımı şeklinde duyurdu. "İlçemiz için önemli bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Hayvan pazarımızı vatandaşlarımızın hizmetine açtık" diyen Kılıç'ın bu yorumu ilçe ve kentte büyük tepkilere neden oldu.