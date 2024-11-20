FETÖ’ye ağır darbe: 459 şüpheli yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra da örgüte yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik güçleri, örgütün her bir hücresini ve faaliyet alanını ortadan kaldırmak için yoğun bir mücadele sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; 66 ilde eşzamanlı düzenlenen "Kıskaç-30" operasyonlarıyla örgütün güncel, finans, mahrem ve öğrenci yapılanmalarında faaliyet gösteren 45'i İstanbul'da, 53'ü Ankara'da toplam 459 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 16'sının, FETÖ'nün öğrencilerden sorumlu sözde "Sivil Mahrem" örgütsel iletişim modelinde görüştükleri, FETÖ'ye ait evlerde toplantılara katılan ev abisi, sözde emniyet mahrem imamı, bölge talebe mesulü ve ByLock kullandıklarına dair beyanlar olduğu öğrenildi. 2015'ten beri ABD'de bulunan M.E.Y. adlı FETÖ firarisinin, sahibi ve kurucusu olduğu 2 şirket üzerinden İstanbul'daki 25 örgüt mensubuna yüklü miktarda para gönderdiği, 27 şüphelinin ise terörizmin finansmanına iştirak ettiklerinin tespit edildiği vurgulandı. Biri FETÖ elebaşının ölümünün ardından sosyal medyadan propaganda yapan ve diğeri FETÖ'nün güncel yapılanmasında yer alan ve yakalanan 2 şüphelinin isimlerinin, 4 Kasım'da yakalanan bir örgüt mensubunun "Kadir" kod adlı kişiyle yaptığı görüşmelerde geçtiği belirtildi.Ankara'daki operasyonlarda ise FETÖ'nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanan 3'ü görevde 3'ü ihraç 6 subay, 3'ü görevde 5'i ihraç 8 astsubay, 6'sı görevde uzman çavuş, 10'u ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve 4 mahrem imam olduğu tespit edildi.