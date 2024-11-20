Filistin için iki devletli çözüm mesajı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde, üye ülke liderleri tarafından ortak bir bildiri yayınlandı. Gazze, Lübnan ve Ukrayna'daki gelişmelere dair değerlendirmelere yer verilen bildiride, dünya genelindeki çatışma ve savaşlardan derin üzüntü duyulduğu kaydedilerek, "Tüm devletlerin BM Antlaşması'nın amaç ve ilkeleri ile uyumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz" denildi. "Tüm devletler, BM Antlaşması'na uygun olarak toprak kazanmak amacıyla herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya siyasi bağımsızlığına karşı tehdit veya güç kullanmaktan kaçınmalıdır" denilen bildiride, "Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları gerektiğini yineliyor, sivillere ve altyapıya yönelik tüm saldırıları kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.Gazze'deki insani felaket ve Lübnan'daki gerilimden "derin endişe duyulduğu" vurgulanan bildiride, insani yardım akışının artırılması ve sivillerin korunmasının "acil ihtiyaç" olduğu ifade edildi. İnsani yardımların önündeki engellerin kaldırılması gerektiği kaydedilen bildiride, "Filistinlilerin kendi geleceğini tayin hakkına sahip olduğunu yineleyerek, İsrail ve Filistin Devleti'nin güvenli ve tanınmış sınırlar içinde, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarıyla uyumlu bir şekilde yan yana barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüme olan sarsılmaz bağlılığımızı ifade ediyoruz" denildi. Bildiride, G20 üyesi ülkelerin Gazze ve Lübnan'da kapsamlı ateşkesi desteklediği ifade edildi.Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan insani acılara da değinilen bildiride, savaşın küresel gıda ve enerji güvenliği, tedarik zincirleri, makro-finansal istikrar, enflasyon ve büyüme üzerindeki olumsuz etkilerine işaret edilerek, "BM Anlaşması'nın barışçıl, dostane ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik tüm amaç ve ilkelerini gözeterek kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı destekleyen tüm yapıcı girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefine bağlı kalındığı belirtilen bildiride, G20 üyesi ülkelerin "terörün her türlüsünü kınadığı" vurgulandı. "Çatışmaların barışçıl yollarla çözümü ve krizlerin ele alınmasına yönelik çabaların yanı sıra diplomasi ve diyalog da kritik önem taşımaktadır" ifadeleri kullanılan bildiride, "Sürdürülebilirlik ve refaha ancak barışla ulaşabiliriz" denildi. G20 ülkelerinin açlık, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele etme, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme ve küresel yönetişimde reform yapma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü kaydedildi.İklimkriziyle mücadelede G20 ülkelerinin kararlılığına dikkatin çekildiği bildiride, şunlar kaydedildi: "Yoksul ülkeler için daha fazla finansman gereklidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik kamu ve özel iklim finansmanı ve yatırımlarının artırılması amacıyla uluslararası işbirliğin ve desteğin artırılması gerektiği vurgulandı. Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması için uluslararası ekonomik sistemin teşvik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası ticarette haksız kısıtlamalar gibi iklim tedbirlerinin kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı." Yerel topluluklar ve yerli halkların karşılaştıkları zorluklara değinilen bildiride, ormanlar için yeni fonların harekete geçirilmesi taahhüt edildi. Paris İklim Anlaşması hedeflerinin hatırlatıldığı bildiride, üye ülkelerin temiz, sürdürülebilir, adil, uygun fiyatlı ve kapsayıcı enerji geçişlerini hızlandırma taahhüdü ve yüzyılın ortasına kadar karbonda sıfıra ulaşma hedefi yinelendi.G20Liderler Zirvesi sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana, X hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Liderler Zirvesi esnasında göğüs ağrısı yaşayan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Pena'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Alliana, Rio de Janeiro kentindeki Samaritano Hastanesi'nde tedavisi süren Pena ile görüştüğünü kaydederek, "Durumu iyi ve tıbbi tetkiklerinin sonuçlarını bekliyor" ifadesini kullandı. Pena, rahatsızlanmasından kısa süre önce zirvede yaptığı konuşmada, açlık ve yoksulluğa karşı küresel ittifak çağrısında bulunmuştu. Ağustos 2023'te göreve başlayan 46 yaşındaki Pena, ülkenin en genç devlet başkanı olma unvanını taşıyor.Diğer yandan zirvede, Brezilya'nın süper zenginlere yönelik küresel bir vergi oluşturulmasına ilişkin önerisi tartışıldı. Zirvede, dünyadaki 3 bin 300 milyarderin, bulundukları ülkelerdeki servetlerinin yüzde 2'sini küresel bir vergi olarak ödemeleri halinde, yoksulluk, açlık ve iklim değişikliğiyle mücadele projelerini finanse etmek için yılda 200 ila 250 milyar dolar toplamanın mümkün olacağı vurgulandı.