‘Halka ücretsiz olan yemeği parayla satıyorlar’

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "ucuz yemek hizmeti veriyoruz" diyerek reklamını yaptığı Kent Lokantalarını, AK Parti yönetimindeki ilçe belediyelerinde halka ücretsiz yemek hizmeti sunan aşevlerini kapatarak açtığı bir kez daha belgelendi.Bu örneklerden bir tanesİ, önceki gün Üsküdar'da yaşandı. İhtiyaç sahipleri, hasta ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşa ücretsiz şekilde 2 öğün sıcak yemek hizmetinin yapıldığı Selimiye Aşevi kapatıldı. Bunun yerine kurulan Kent Lokantası, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımıyla önceki gün açıldı.İBB'nin ücretsiz yemek dağıtılan aşevinin kapatılıp ücretli yemek verilen lokantaya dönüştürmesine tepki gösteren önceki dönem Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Tüm ahlak sınırlarını zorlayan, siyaset tarihine geçecek bir vaka; büyük bir hizmet gibi sunulan Kent Lokantası gerçeğini herkes görsün. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek yapsın diye kurulan Üsküdar Belediyesi Selimiye Aşevi, Kent Lokantası adıyla vatandaşa yemek satacak! Tam da 'CHP nedir?' sorusunun cevabı gibi bir durum. Vatandaşın ücretsiz yemeğini kes, belediye aşevini lokantaya çevir, ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz verilen yemeği, büyük bir iyilik yapıyor gibi parayla sat ve bunu dev bir hizmet gibi vatandaşa anlat. İbretlik!" ifadelerini kullandı. İBB'nin AK Parti yönetiminde olduğu dönemde aşevleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek uygulaması, 2019 seçimlerinin ardından CHP'li yönetim tarafından kaldırılmıştı.