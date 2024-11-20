Her yerde izi var... Öğrencileri medyanın her alanında

Türk basınının usta kalemi Hıncal Uluç'u, vefatının 2'nci yılında özlemle anıyoruz. 20 Kasım 2022'de 83 yaşındayken vefat eden Uluç, geride bıraktığı meslek birikimiyle genç gazetecilere yol göstermeye devam ediyor. Hıncal Uluç'un, Türk medyasında yüzlerce öğrenci ve gazeteci yetiştirdiğini söyleyen kardeşi Öcal Uluç, "Onun ismi, Türk medyasının her alanında yaşatılıyor.Hıncal'ı kaybettikten sonra bile anısı ve hatırası yaşatılmaya devam ediyor. Meslek büyüğü olarak saygı duyuyor ve onunla gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.Hıncal Uluç'un 8 bin kitaplık arşivi Mardin Midyat ve Afyon'daki kütüphanelerde sergileniyor. Koleksiyonlar, öğrenciler için önemli bir kaynak oluşturuyor. Her iki kütüphane, Uluç'un anısını yaşatıyor ve ona özel eşyalara ev sahipliği yapıyor.1990'dan itibaren SABAH Gazetesi'nde köşe yazıları yazmaya başlayan Uluç, sporun yanı sıra çeşitli konularda da kalem oynattı.