Haberler Gündem Haberleri Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 20.11.2024 12:42

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA