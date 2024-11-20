İSKİ 2025 yılı bütçesi 88 milyar 68 milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Kasım ayı 5'inci oturumu Saraçhane'de bulunan başkanlık binasındaki meclis salonunda gerçekleşti.

Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleşen toplantıda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2025 yılı mali bütçesi ile performans ve yatırım programlarına ilişkin olağan Genel Kurulu yapıldı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa yaptığı sunumda, idarenin 2025 yılı mali bütçesinde giderlerin 88 milyar 68 milyon TL, gelirlerinin ise yaklaşık 81 milyar 979 milyon 356 bin TL olduğunu, bütçenin denkliği için gereken 6 milyar 88 milyon 644 bin TL'yi de borçlanma yapılarak giderileceğini kaydetti.

'DENİZDEN SU ARITILACAK'

Başa, İSKİ'nin 88 milyar 68 milyon TL'nin yüzde 79 oranında su faturalarından yüzde 12 İLBANK'tan yüzde 9 da diğer gelirlerden oluştuğunu belirtti. Başa, "Mevcut su kaynaklarına alternatif olarak Avrupa Yakasında deniz suyu arıtma tesisi inşasını planlamaktayız. Ayrıca Mutludere'den Istranca Barajlarına su transferinin sağlanmasına yönelik proje hazırlama çalışmasını 2025 yılı Yatırım Programımıza aldık" dedi.

İSKİ'nin bütçesi 10 ret 233 evet oyuyla kabul edildi.