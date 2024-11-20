İşte Özgür Özel’in ’Kardeş partimiz’ dediği CTP! İki devlet yerine federasyonu savunuyorlar...

ÖZGÜR ÖZEL'İN, 'KARDEŞ PARTİMİZ' DEDİĞİ CTP, FEDERASYONU SAVUNUYOR

Mehmet Ali Talat tarafından kurulan CTP, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin aksine bir yaklaşım sergiliyor. CTP, iki devletli çözüm yerine federasyon mantığını benimsiyor ve bu tezi savunuyor.

CTP, AB İLE YAKIN İLİŞKİ İÇERİSİNDE

Avrupa Birliği'nin güdümünde hareket eden CTP, iki devlet yerine iki toplumlu çözüm önerisinde bulunuyor. KKTC'yi tanımayan Avrupa, CTP'nin bu tavrından oldukça hoşnut görünüyor.