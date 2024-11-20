İşte Özgür Özel’in ’Kardeş partimiz’ dediği CTP! İki devlet yerine federasyonu savunuyorlar...

CHP Lideri Özgür Özel, KKTC'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, iki devletli çözüm yerine federasyonu savunan CTP'nin kendilerinin kardeş partisi olduğunu söyledi. Özel, 'Kardeş partimiz' dediği CTP'nin Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın yarışta önde olduğunu iddia etti, Türkiye'nin seçimlere müdahale ettiğini öne sürerek tepki çekti.
ÖZGÜR ÖZEL: CTP BİZİM KARDEŞ PARTİMİZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de yapılacak seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özel, KKTC'de başa baş bir yarış olduğunu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın anketlerde önde olduğunu öne sürdü.
Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a karşı, Erhürman'ı desteklediğini söylemek isterken, 'CTP, bizim kardeş partimizdir' ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN, 'KARDEŞ PARTİMİZ' DEDİĞİ CTP, FEDERASYONU SAVUNUYOR
Mehmet Ali Talat tarafından kurulan CTP, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin aksine bir yaklaşım sergiliyor. CTP, iki devletli çözüm yerine federasyon mantığını benimsiyor ve bu tezi savunuyor.
CTP, AB İLE YAKIN İLİŞKİ İÇERİSİNDE
Avrupa Birliği'nin güdümünde hareket eden CTP, iki devlet yerine iki toplumlu çözüm önerisinde bulunuyor. KKTC'yi tanımayan Avrupa, CTP'nin bu tavrından oldukça hoşnut görünüyor.
"TÜRKİYE SEÇİME KARIŞIYOR" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Özel, KKTC'de yapılan bağımsız seçimlere Türkiye'nin doğrudan müdahalede bulunduğunu iddia etti. Özel, Tufan Erhürman'ın önde olduğunu iddia ederken, "Ama Türkiye'nin müdahalesi belirleyici oluyor" dedi. Özel'in, KKTC halkının iradesine müdahale edildiğine dair sözleri tepki çekti.
"BÜTÜN KIBRIS AKRABA" DEDİ
Özel, Kıbrıs Adası'nın Güneyinde bulunan Rumları da kastederek, 'Bütün Kıbrıs akraba' dedi. Özel'in, bu sözleri de eleştirilere neden oldu. Kıbrıs Türkleri, "Biz Türkler akrabayız da, Rum tarafı ile nasıl bir akrabalığımız var" diyerek tepkilerini ortaya koydu.