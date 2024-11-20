Konser skandalının faturası iki bürokrata kesildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürüttüğü idari soruşturma kapsamında iki bürokratı geçici olarak görevden aldı. ABB tarafından onlarca milyon ödenerek gerçekleştirilen ve kamuoyunda büyük tepki çeken konserlerle ilgili iki bürokrata görevden el çektirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan olayla ilgili olarak ABB bünyesinde yürütülen idari soruşturma sona erene kadar Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Söz konusu soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.