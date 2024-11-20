Mağdur anne: Onların ilaçlarıyla çocuğumuz bu hale gelmiş

Duruşma görülürken mağdur ailelerin bekleyişi de adliye dışında devam etti. Mağdur anne Çiğdem Sarı Nuray, "Bebeğim kuvözde kaldı, diğer insanlarda olduğu gibi değişik teşhislerle 19 gün boyunca kuvözde tuttular. 19 günün sonunda vermiyorlardı, eşim zorla imza karşılığı alabildi. Akranları gibi olmadığını biraz büyüyünce fark ettik. Akranlarının döneminde emeklemedi, o dönemde yürümedi, o dönemde koşup oynayamıyordu, daha geri bir çocuktu. Gelişim geriliği çıktı. Zor bir süreçti. Biz bu olaylar çıkana kadar bundan dolayı olduğunu inanın düşünmedik. Bu olaylar çıkıp diğer bebeklere de aynı şeyin yapıldığını duyduk, anladık ki bizim çocuğumuz da onların ilaçlarıyla, onların tedavileriyle bu hale gelmiş" dedi.